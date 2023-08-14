Ученые из Китая и США провели исследование, которое выявило, что рост скорости фотосинтеза по всему миру замедлился вследствие увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере. Эти результаты были опубликованы в журнале Science.

Фотосинтез – это процесс, в котором растения превращают углекислый газ и воду в углеводы и выделяют кислород. Ранее исследования показали, что при росте концентрации углекислого газа в атмосфере за последний век растения увеличивали темпы фотосинтеза, поглощая больше углерода и способствуя замедлению глобального потепления.

Однако новое исследование подтвердило, что увеличение содержания CO2 в атмосфере также вызвало замедление роста глобального фотосинтеза из-за повышения сухости атмосферы. Ученые анализировали данные о концентрации углекислого газа и влаги в атмосфере, собранные с 1982 по 2016 год с помощью наземных датчиков по всему миру. Также они изучили спутниковые снимки регионов с растительностью.