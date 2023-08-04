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Военнослужащий 6-й роты ВС России Юнус Жамалов из Дагестана во время контрнаступления вооруженных сил Украины на Запорожском направлении ценой своей жизни спас сослуживцев. Об этом стало известно после публикации в сообществе дагестанских журналистов в Телеграм-канале «Что там у дагестанцев?».

Сообщается, что перед российскими военнослужащими была поставлена боевая задача зачистить и удерживать позиции в одной из лесопосадок у населенного пункта Работино. Во время штурма Жамалов ликвидировал 15 украинских боевиков, после чего российские бойцы закрепились на освобожденных позициях.

Однако в районе полуночи боевики ВС Украины, используя приборы ночного видения, хотели окружить группу российских военнослужащих, закрепившихся в лесопосадке. Выявив приближения ДРГ противника старшина Жамалов взял пулемет и вызвал огонь противника на себя, позволил своим товарищам отойти незамеченными на заранее подготовленные позиции.

В результате боевого столкновения Жамалов успел ликвидировать около 20 украинских боевиков прежде, чем пал смертью храбрых. Авторы публикации отмечают, что Жамалов был представлен к присвоению звания Героя России посмертно.

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