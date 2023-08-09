Российские FPV-дроны сумели ликвидировать бронемашину STRV9040 шведского производства на Запорожском направлении. При этом украинские боевики пытались заглушить беспилотные аппараты, но сделать им этого не удалось. Тг-канал «Архангелы спецназа» рассказал, что
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские FPV-дроны сумели ликвидировать бронемашину STRV9040 шведского производства на Запорожском направлении. При этом украинские боевики пытались заглушить беспилотные аппараты, но сделать им этого не удалось.

Тг-канал «Архангелы спецназа» рассказал, что ВСУ наносили удары по центру управления беспилотниками и задействовали средства РЭБ, чтобы заглушить связь барражирующих боеприпасов с операторами. Частично это получилось – возник серьезный разрыв картинки, передаваемой с дронов. Но бронемашину все же удалось поразить.

На записи, сделанной разведывательным БПЛА, наблюдающим за местностью, можно увидеть, что после попадания вражеская техника загорелась. Члены экипажа успели покинуть машину.

Кроме того, российские ВС недорогими дронами уничтожили рядом с Ореховым немецкий танк «Леопард 2», а в районе населенного пункта Работино ликвидировали голландский бронетранспортер YPR-765 и танки PT-91 и Т-72ЕА польского и чешского производства соответственно.

Вам может понравиться
В район Аляски выдвинулись 4 эсминца, которые отныне будут отслеживать перемещения всех китайских и российских кораблей. По словам представителя Пентагона, в указанном районе уже некоторое время проводит патрулирование морской разведывательный

WSJ: США направили 4 эсминца для слежения за Россией и Китаем у Аляски

В район Аляски выдвинулись 4 эсминца, которые отныне будут отслеживать перемещения всех китайских и российских кораблей. По словам представителя Пентагона, в указанном районе уже некоторое время проводит патрулирование морской разведывательный
Украинское общество за последнее время сильно расслабилось, ему кажется, что “война идёт где-то там”, но это не так. Об этом в своём очередном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский –

Зеленский призвал украинцев “вернуться в реальность”

Украинское общество за последнее время сильно расслабилось, ему кажется, что “война идёт где-то там”, но это не так. Об этом в своём очередном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский –
В Одинцовском районе Подмосковья сбит очередной беспилотник ВСУ. Видеозапись этого эпизода опубликовал тг-канал «Иди и смотри». На кадрах записи видна яркая вспышка, которая сопровождается звуком мощного взрыва. Сообщается, что это

Видео уничтожения дрона ВСУ в районе Минского шоссе под Москвой появилось в Сети

В Одинцовском районе Подмосковья сбит очередной беспилотник ВСУ. Видеозапись этого эпизода опубликовал тг-канал «Иди и смотри». На кадрах записи видна яркая вспышка, которая сопровождается звуком мощного взрыва. Сообщается, что это