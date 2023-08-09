Российские FPV-дроны сумели ликвидировать бронемашину STRV9040 шведского производства на Запорожском направлении. При этом украинские боевики пытались заглушить беспилотные аппараты, но сделать им этого не удалось.

Тг-канал «Архангелы спецназа» рассказал, что ВСУ наносили удары по центру управления беспилотниками и задействовали средства РЭБ, чтобы заглушить связь барражирующих боеприпасов с операторами. Частично это получилось – возник серьезный разрыв картинки, передаваемой с дронов. Но бронемашину все же удалось поразить.

На записи, сделанной разведывательным БПЛА, наблюдающим за местностью, можно увидеть, что после попадания вражеская техника загорелась. Члены экипажа успели покинуть машину.

Кроме того, российские ВС недорогими дронами уничтожили рядом с Ореховым немецкий танк «Леопард 2», а в районе населенного пункта Работино ликвидировали голландский бронетранспортер YPR-765 и танки PT-91 и Т-72ЕА польского и чешского производства соответственно.