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Скопление боевиков вооруженных сил Украины, расположенное на одном из островов в низовьях Днепра, было уничтожено высокоточным ударом. Соответствующие кадры были опубликованы на портале издания «Известия».

Сообщается, что по выявленному разведчиками ВС России местоположению украинских боевиков был нанесен высокоточный удар ракетой класса «воздух-поверхность». Ракетой подобного класса можно ликвидировать цели, расположенные на поверхности земли или воды, а также поражать заглубленные в землю объекты.

Удар по выявленной цели, где располагалось скопление украинских боевиков, был нанесен российскими бойцами группировки «Днепр». Ранее соединения данной группировки ликвидировали диверсантов ВС Украины, пытавшихся высадиться с лодок на островах в низовье реки Днепр, а также уничтожили одну украинскую гаубицу Д-30. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Садовое был ликвидирован минометный расчет вооруженных сил Украины.

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