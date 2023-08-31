Сибирские ученые разработали первую российскую установку для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) онкологических заболеваний, эффективного метода лечения, в том числе и неоперабельных опухолей. На стадию клинических испытаний российские ученые планируют выйти летом следующего года. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Группа ученых из Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) создали уникальную установку на основе линейного ускорителя с литиевой нейтроногенерирующей мишенью, способной производить эпитепловые нейтроны для научных исследований.

В прошлом году группа исследователей института совместно со своими коллегами из Новосибирского государственного университета (НГУ) провели уникальный эксперимент по лечению домашних животных со злокачественными опухолями.

По словам заведующего лабораторной ядерной и инновационной медицины физического факультета НГУ кандидата медицинских наук Владимира Каныгина, более трех десятков домашних кошек и собак прошли через терапию БНЗТ, когда им вводили борсодержащий препарат и облучали на ускорительном источнике нейтронов.

Сообщается, что терапия показала высокую эффективность на таких образованиях, как глиобластома, меланома, а также опухолях различной локализации, включая и стадии метастатического поражения отдаленных органов и систем.