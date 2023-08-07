Ученые из СГУ обнаружили неожиданный потенциал жидкости для вейпа в медицинской практике. Их исследования показали, что состав жидкости может увеличить проницаемость тканей для световых волн, что в свою очередь способствует более точной визуализации затронутых органов и равномерному облучению, например, при фототерапии рака слизистых оболочек горла и легких.

Одной из перспективных областей медицинской диагностики является оптическая визуализация тканей, которая обеспечивает детальное изучение распространения заболеваний, включая рак, и анализ внутренней структуры клеток. Эту концепцию подробно объяснили представители Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Для обеспечения равномерного и глубокого прохождения излучения через кожу и внутренние органы необходим специфический просветляющий агент. Это вещество способствует снижению рассеяния света в биотканях и не поглощает свет в определенном диапазоне длин волн, что играет ключевую роль в успешной диагностике патологических состояний.