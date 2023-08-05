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В Киеве, Запорожье и Хмельницкой области прозвучали сильные взрывы. Украинские СМИ уже вовсю пишут о последствиях новой атаки ВС РФ.

Издание «Страна» сообщает, что для удара использовались ракеты «Калибр» и «Кинжал». Последние обрушились на аэродром в Староконстантинове, откуда регулярно взлетают бомбардировщики с ракетами «Скальп» и Storm Shadow.

Также сообщается, что в Запорожье в очередной раз поражено предприятие «Мотор-Сич», которое занимается производством летательных беспилотных аппаратов.

Британская Би-би-си подтверждает, что в Хмельницкой области российские ракеты поразили склады с ракетами, а также казармы, в которых размещались пилоты бомбардировщиков Су-24.

Какие цели поражены в Киеве, в данный момент неизвестно, официальной информации об атаке на украинскую столицу нет.

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