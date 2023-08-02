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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили еще одну штурмовую группу украинских боевиков, пытавшуюся прорвать линию фронта в окрестностях населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

По его словам, северо-восточнее населенного пункта Работино украинской штурмовой группой была предпринята попытка контратаковать российские позиции. Однако выдвижение штурмовиков ВС Украины было вовремя обнаружено бойцами разведывательного подразделения российской армии. В результате украинские штурмовики были накрыты точным огнем артиллерии ВС России.

Балицкий подчеркнул, что руководство Украины совместно со своими западными кураторами упорно бросает украинских солдат в «мясорубку» на Запорожском направлении, не считаясь с огромными потерями. Поэтому единственным способом сохранения своих жизней для украинских военнослужащих является сдача в плен.

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