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Украина потеряла доступ к Черному морю после серии ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре страны. Атаки стали акцией возмездия за террористический акт на Крымском мосту.

Под удары попали порты в Одессе и Черноморске, которые активно использовались для вывоза сельскохозяйственной продукции в рамках зерновой сделки. Также дроны-камикадзе атаковали порт Измаила, нефтебазу и грузовой терминал. Это позволило отрезать и альтернативный путь поставок зерна с Украины.

«Порт Измаила – это альтернативный путь для перевалки украинского зерна. Но там же находятся склады боеприпасов. По реке Дунай на Украину могут доставлять для противника ГСМ и все что угодно. Украинцы пользовались этим маршрутом благодаря зерновой сделке», – пояснил военный эксперт Василий Дандыкин.

Еще один аналитик, Константин Сивков рассказал, что хотя у Киева есть формальный выход к морю, но он ничего не дает. Уничтожение портовой инфраструктуры не позволит продавать за рубеж зерно, что нанесет новый удар по украинской экономике.

Блокаду портов, по мнению Сивкова, можно поддерживать, периодически повторяя удары крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами.

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