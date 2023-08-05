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Безэкипажные катера ВСУ в ночь на 5 августа атаковали гражданский танкер, сообщил глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов. Он подчеркнул, что все представители экипажа судна остались живы.

Некоторые из них получили ранения из-за разлетевшихся в разные стороны стекол, выбитых взрывной волной. Инцидент произошел в 39 морских милях от Керченского пролива. В поселке Яковенково в Крыму видели детонацию на танкере и приняли ее за мощный взрыв.

“В результате атаки морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклами, погибших нет”, – пояснил Рогов.

Напомним, утром 4 августа надводные беспилотники ВСУ атаковали акваторию Новороссийска но были своевременно уничтожены.

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