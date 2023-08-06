Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что киевский режим отправляет «на убой» бронетанковые отряды ВСУ. Об этом он заявил в эфире своего Ютуб-канала Redacted.

По словам экс-разведчика США, члены Североатлантического альянса давят на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него результатов от контрнаступления. Именно поэтому украинское командование отправляет в мясорубку механизированные батальоны ВСУ.

Риттер подчеркнул, что Украина вновь приступила к массовым бронетанковым штурмам. Киев посылает бронетанковые отряды в зону поражения, где их уничтожает российская армия. Риттер отметил, что представители НАТО крайне недовольны отсутствием успехов в ходе украинского контрнаступления. Из-за того, что ВСУ активно используют западную бронетехнику в сражениях, альянс стал давить на Зеленского еще с большей силой.

Ранее экс-аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен заявил, что ВСУ столкнуться с серьезной контратакой ВС России в случае, если им удаться прорвать первую линию российской обороны. По его мнению, Киеву следует отказаться от продолжения своего контрнаступления.