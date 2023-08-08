Подвиг экипажа танка «Алеша», за который бойцы получили государственные награды, обескуражил и украинских военных. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер напомнил, что танкисты в условиях численного превосходства противника сумели не только выжить, но и одержали победу в сложнейшей схватке.

В беседе с журналистом Стивеном Гарднером Риттер рассказал о видеозаписи, на которой запечатлен этот бой. Российский танк стремительно рванулся вперед, уничтожив 6 боевых машин пехоты и два танка противника.

«Это было сражение, где перевес противника составил 1 к 8, и русские одержали победу. Такое происходит постоянно и украинцы, честно говоря, растеряны из-за этого», – пояснил бывший разведчик.

После сражения глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж Т-80 к государственным наградам.