ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители населенного пункта Савинский Плесецкого округа долгое время были свидетелями жестокого обращения с животными, но ничего не могли сделать. Также обнаглевшие подростки нападали на младших детей, отбирали деньги у прохожих. И только когда о бесчинстве несовершеннолетних стало известно СМИ, за дело взялись столичные следователи. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа мучителей животных, во главе которых стоит 15-летний мальчишка, снимали издевательства на видео. Одно из таких попало в Сеть. Проблемой занялся глава федерального СК Александр Бастрыкин. Сотрудники областных управлений МВД, СК и прокуратуры, а также чиновники Архангельской области опросили местных жителей, рассказавших о бесчинстве группы юнцов. По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело.

Не исключено, что в ходе доследственной проверки могут всплыть другие противозаконные действие группы несовершеннолетних. На данный момент несколько жителей пгт Савинского написали заявление в полицию.

Вам может понравиться

Западная Африка как основной пояс нестабильности – РБК

Военный переворот в Нигере в очередной раз привлек внимание всего мира к региону Сахель. Эта страна стала четвертой из пяти, в которых уже неоднократно предпринимались попытки смены власти, пишет РБК.

СП: Последний выход Зеленского, после которого ВСУ пойдут в бой

Президент Украины Владимир Зеленский снова собрался «выйти в свет». На этот раз – на форум в Саудовской Аравии, который запланирован на 5 августа, пишет портал «Свободная пресса». Одной из самых

Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Ирины Мирошниченко

Художник Никас Сафронов, который дружил с умершей 3 августа актрисой Ириной Мирошниченко, рассказал, что последним ее желанием был выход на экраны продолжения фильма «Зимняя вишня». Известный художник в беседе с