Жители населенного пункта Савинский Плесецкого округа долгое время были свидетелями жестокого обращения с животными, но ничего не могли сделать. Также обнаглевшие подростки нападали на младших детей, отбирали деньги у прохожих. И только когда о бесчинстве несовершеннолетних стало известно СМИ, за дело взялись столичные следователи. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа мучителей животных, во главе которых стоит 15-летний мальчишка, снимали издевательства на видео. Одно из таких попало в Сеть. Проблемой занялся глава федерального СК Александр Бастрыкин. Сотрудники областных управлений МВД, СК и прокуратуры, а также чиновники Архангельской области опросили местных жителей, рассказавших о бесчинстве группы юнцов. По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело.

Не исключено, что в ходе доследственной проверки могут всплыть другие противозаконные действие группы несовершеннолетних. На данный момент несколько жителей пгт Савинского написали заявление в полицию.