Имя театрального режиссера Светланы Джимбиновой, тело которой обнаружили в ее московской квартире, фигурирует в списке злостных должников.

По информации источника, Джимбинову нашли мертвой в ее квартире на Университетском проспекте. Дверь была заперта изнутри. Отмечается, что у женщины были хронические заболевания.

Местные службы коммунального обслуживания сообщили, что режиссер прекратила оплату за квартиру с декабря 2020 года, и предположили, что она скончалась именно в то время. Общая сумма задолженности составила более 150 тысяч рублей. С начала прошлого года коммунальщики выиграли судебное разбирательство и начали изымать средства с пенсионного счета Джимбиновой.

Светлана Джимбинова, родившаяся 1 января 1940 года, оставила заметный след в искусстве. Она дебютировала в Театре имени Вахтангова с постановкой спектакля «Золушка» в 1966 году. В ее репертуар также входят такие известные работы, как «Старые друзья» (1968), «Кот в сапогах» (1974) и «Про Ивана-не-великана» (1980).