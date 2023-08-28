В Телеграм-канале «Славянский рубеж» появилась видеозапись раненного российского военнослужащего, находящегося в зоне СВО. Боец, получивший серьезное ранение, решил прочитать на камеру стихотворение собственного сочинения, чтобы не потерять сознание.

Боец представился Алексеем Волковым и прочитал следующие строки: «В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя. И бросим в него тех врагов, что сердце попросит. Наших солдат не сломить и не ударить».

На фоне видеозаписи слышны громкие звуки взрывов. Боевой товарищ, записывающий на камеру декламацию стихотворения раненного бойца, попросил друга держаться и не терять сознания. Последняя строчка, прочитанная Волковым, гласила: «Для русского солдата победа — одна награда».

По имеющейся информации, Волков получил ранение под Купянском. На помощь ему пришел боец из другого подразделения по имени Владимир. Известно, что Владимир протащил Алексея Волкова 5 км к пункту эвакуации. Раненный солдат потерял много крови, однако он выжил и идет на поправку.