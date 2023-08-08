Теле- и радиоведущий из США Гарланд Никсон в эфире своего Ютуб-канала заявил, что Украина близка к поражению в конфликте с Россией. По его словам, обещания Владимира Зеленского вернуть Донбасс и
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Теле- и радиоведущий из США Гарланд Никсон в эфире своего Ютуб-канала заявил, что Украина близка к поражению в конфликте с Россией. По его словам, обещания Владимира Зеленского вернуть Донбасс и Крым являются пустым звуком.

По словам Никсона, украинское контрнаступление обречено на провал, так как ВСУ «ринулись прямо в челюсти российской обороны, и их пережевали». Он подчеркнул, что риторика киевского режима по поводу возвращения Крыма и Донбасса является бесполезной. И весь мир это уже давно понял. «Этого не происходит прямо сейчас, этого не случится в будущем», – заявил журналист.

Никсон подчеркнул, что успех армии России связан с наличием флота и авиации мирового класса, а Украина подобных ресурсов не имеет. Журналист уверен, что даже полученные американские истребители F-16 не сыграют большой роли. Также ведущий сравнил положение дел киевского режима с шахматной партией, когда осталось всего несколько ходов с очевидным исходом.

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