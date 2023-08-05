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В Хабаровском крае правоохранительные органы задержали пьяную мать, которая пыталась убить собственного 2-летнего сына. Елизавета А. из города Большой Камень отправила своей подруге страшное видео, на котором она издевалась над спящим двухлетним сыном.

Пьяная жительница Хабаровского края в состоянии алкогольного опьянения изрезала спину спящему малышу осколком от разбитой бутылки и решила отправить подруге видео с результатами своих издевательств над сыном. Подруга пришла в ужас от увиденного и обратилась за помощью в полицию.

Елизавета А. планировала продолжать свои издевательства над двухлетним сыном, однако прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов помешали ей. В результате пьяная мать была задержана приехавшими на вызов оперативниками и доставлена в отделение полиции.

Известно, что женщина воспитывает мальчика одна. Биологический отец ребенка бросил будущую мать еще во время беременности. После рождения сына Елизавета А. несколько раз пыталась избавиться от сына. В настоящий момент девушке избирают меру пресечения. Теперь ей грозит 20 лет тюремного заключения.

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