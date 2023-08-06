Первый телефон для ребенка необходимо приобретать только с целью поддержания связи с ним. При этом ребенок должен быть достаточно взрослым, чтобы ходить в школу без сопровождения взрослых и самостоятельно гулять во дворе. Такое мнение выразила семейный психолог и автор книг для детей Екатерина Кес.

По мнению специалиста, первый телефон ребенка должен выполнять только одну функцию – обеспечение связи. При этом функции доступа в Интернет и возможность устанавливать приложения самостоятельно должны быть заблокированы при помощи специальных программ.

В противном случае, по словам Кес, ребенок получит доступ к вредоносной и опасной информации, содержащейся на просторах Интернета. Также нельзя использовать смартфон в качестве портативной игровой приставки, поскольку ребенок будет проводить в играх большое количество времени.

Поэтому семейный психолог рекомендует покупать полноценный смартфон ребенку после достижения им как минимум 12-13 лет. При этом будет не лишним провести с ним беседу на тему целесообразности использования различных приложений.