Психолог Маргарита Алексеева порекомендовала женщинам не пытаться стать для своего мужа матерью, занять в семье место «номер один» в постоянно конкуренции со свекровью. Подобный подход может спровоцировать постоянные ссоры, причем
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Психолог Маргарита Алексеева порекомендовала женщинам не пытаться стать для своего мужа матерью, занять в семье место «номер один» в постоянно конкуренции со свекровью. Подобный подход может спровоцировать постоянные ссоры, причем супруг, которого фактически ставят перед выбором, не будет участвовать в скандалах и поддерживать одну из сторон, пишет портал News.ru.

Кроме того, мужчинам не нравятся такие ссоры еще и из-за того, что со стороны они выглядят будто «две „мамки“ спорят, как лучше заботиться о несмышленом подростке».

Также психолог порекомендовала женщинам заводить интересы вне семьи. Полное погружение в нее, отказ от учебы и работы приводит к том, что супруга начинает чувствовать себя полезной только при выполнении обязанностей жены и матери. Это чревато постоянным страхом, что кто-то может стать еще полезнее, что опять же приводит к скандалам со свекровью.

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