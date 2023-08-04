Несмотря на то, что Киев задействовал в контрнаступлении ВСУ второй эшелон войск, его тактика осталась неизменной. Командование по-прежнему бережет западную бронетехнику и не жалеет мобилизованных набранных на улице, рассказал военный эксперт Владимир Прохватилов.

Именно мобилизованные резервисты идут в авангарде, за ними следом движутся более опытные и слаженные подразделения. Никаких боевых машин пехоты Bradley и танков Leopard 2 нет, прикрытие пехоты не обеспечивается. Ничего не изменилось, поэтому все заявления о втором эшелоне можно считать пропагандой Украины.

Киев пытается как-то повлиять на мнение российских граждан, поэтому и делает заявление о включении в контрнаступление резервных частей. На деле ничего подобного не происходит, тактика противника не претерпела каких-либо изменений.

Напомним, американское издание The Washington Post ранее писало, что командование ВСУ ввело в бой резервы у населенного пункта Работино, где украинская армия продолжает бессмысленные вылазки не в силах прорвать оборону ВС РФ.