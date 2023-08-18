По мнению продюсера Павла Шеленговского, российские видеоигры могут завоевать большую популярность за границей, если в них будут представлены персонажи-иностранцы. Он привел пример «стрелялок», где одним из героев может быть представитель страны, такой как Китай, Иран, Бразилия, США или Индия.

Для российских разработчиков будет актуально внедрять персонажей из других стран, особенно в жанрах стрелялок или стратегий. Например, это могут быть китайцы, иранцы или американцы. Геймеры за границей смогут воспринимать их как своих героев, особенно если события игры будут развиваться в их родной стране, которую они должны защищать, — подчеркнул Шеленговский.

Он также напомнил о том, что Россия и российские игровые компании уже давно известны за пределами страны. Проекты, такие как онлайн-игра War Thunder, MMO RPG «Аллоды Онлайн», шутер Escape from Tarkov («Побег из Таркова») и фантастический шутер Atomic Heart, получили признание. Шеленговский отметил, что последний проект получил 88% положительных отзывов на популярных цифровых платформах. Сюжет игры развивается в альтернативной версии истории СССР.