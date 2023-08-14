Глава МО РФ Сергей Шойгу получит около 400 млрд рублей на реализацию проектов по замещению ЧВК «Вагнер» в Африке. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «НАДЗОРНАЯ».

По информации их источника, окружение министра обороны уже начало подготавливать почву для развития бизнес-проектов на Черном континенте.

Известно, что на данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» занимаются обеспечением безопасности мирного населения в ЦАР и Мали. «Музыканты» практически полностью искоренили радикальные группировки на территории этих стран и поддерживают порядок и спокойствие в регионе.

Кроме того, специалисты «оркестра» проводят комплексную подготовку личного состава силовых структур африканских республик. Благодаря тренировкам с «вагнеровцами» военнослужащие национальных армий ЦАР и Мали регулярно повышают боеспособность и получают полезные навыки для противодействия терроризму.