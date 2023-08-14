Глава МО РФ Сергей Шойгу получит около 400 млрд рублей на реализацию проектов по замещению ЧВК «Вагнер» в Африке. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «НАДЗОРНАЯ». По информации их источника, окружение
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава МО РФ Сергей Шойгу получит около 400 млрд рублей на реализацию проектов по замещению ЧВК «Вагнер» в Африке. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «НАДЗОРНАЯ».

По информации их источника, окружение министра обороны уже начало подготавливать почву для развития бизнес-проектов на Черном континенте.

Известно, что на данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» занимаются обеспечением безопасности мирного населения в ЦАР и Мали. «Музыканты» практически полностью искоренили радикальные группировки на территории этих стран и поддерживают порядок и спокойствие в регионе.

Кроме того, специалисты «оркестра» проводят комплексную подготовку личного состава силовых структур африканских республик. Благодаря тренировкам с «вагнеровцами» военнослужащие национальных армий ЦАР и Мали регулярно повышают боеспособность и получают полезные навыки для противодействия терроризму.

Вам может понравиться
Государственная корпорация «Ростех» опубликовала в своем Телеграм-канале изображения современных образцов российской военной техники в виде фантастических трансформеров. При этом читателям предлагается принять участие в опросе, какой из видов военной техники

«Ростех» показал военную технику ВС РФ в виде фантастических трансформеров

Государственная корпорация «Ростех» опубликовала в своем Телеграм-канале изображения современных образцов российской военной техники в виде фантастических трансформеров. При этом читателям предлагается принять участие в опросе, какой из видов военной техники
Еще один воздушный борт с российскими туристами, который выполняет рейс Анталия-Москва, не может вылететь якобы из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщают пассажиры авиарейса, которые застряли в турецком аэропорту.

Уже второй самолет с российскими туристами не может вылететь из Анталии

Еще один воздушный борт с российскими туристами, который выполняет рейс Анталия-Москва, не может вылететь якобы из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщают пассажиры авиарейса, которые застряли в турецком аэропорту.
Международное давление на Украину с целью стимулирования мирных переговоров с Россией на фоне отсутствия предварительных условий в обозримом будущем усиливается, и это факт, признанный в Киеве. Об этом пишет «Коммерсант».

В Киеве признали, что международное сообщество требует мирных переговоров

Международное давление на Украину с целью стимулирования мирных переговоров с Россией на фоне отсутствия предварительных условий в обозримом будущем усиливается, и это факт, признанный в Киеве. Об этом пишет «Коммерсант».