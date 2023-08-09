Непризнание независимости Косово президентом Украины Владимиром Зеленским говорит о том, что это государство является дружественным для Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич – передаёт РИА “Новости”. При этом
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Непризнание независимости Косово президентом Украины Владимиром Зеленским говорит о том, что это государство является дружественным для Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич – передаёт РИА “Новости”.

При этом сербский лидер подчеркнул, что Зеленский “намного мудрее” некоторых депутатов украинского парламента. Ранее двое из них – Александр Мережко (председатель комитета Рады по внешней политике) и Алексей Гончаренко – поставили свои подписи под письмом председателя палаты общин Великобритании, в котором содержался призыв к властям Евросоюза, Великобритании и США не принимать “белградоцентричную политику на Балканах” и поддержать независимость Косово.

В настоящее время Белград выступает за территориальную целостность Украины. Но при этом Сербия отказалась вводить экономические ограничения против Москвы.

Согласно Конституции Сербии, Косово входит в состав страны, как автономный край. Однако по факту территория не контролируется Белградом. Ситуация осложняется тем, что северная часть непризнанной республики населена преимущественно сербами – те не поддерживают косовскую власть, центром которой является город Приштина.

Вам может понравиться
В район Аляски выдвинулись 4 эсминца, которые отныне будут отслеживать перемещения всех китайских и российских кораблей. По словам представителя Пентагона, в указанном районе уже некоторое время проводит патрулирование морской разведывательный

WSJ: США направили 4 эсминца для слежения за Россией и Китаем у Аляски

В район Аляски выдвинулись 4 эсминца, которые отныне будут отслеживать перемещения всех китайских и российских кораблей. По словам представителя Пентагона, в указанном районе уже некоторое время проводит патрулирование морской разведывательный
“Переговоры откровенные и временами очень трудные”. Так прокомментировала встречу с мятежниками в Нигере исполняющая обязанности замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Представительница американских

Нуланд провела “трудные переговоры” с мятежниками в Нигере

“Переговоры откровенные и временами очень трудные”. Так прокомментировала встречу с мятежниками в Нигере исполняющая обязанности замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Представительница американских
Предложенная стратегия ведения боевых действий американскими генералами стала провальной для украинской армии, поэтому командование ВСУ переходит к реализации на передовой тактики времен Второй Мировой. Об этом заявил полковник в отставке

Полковник Матвийчук: ВС Украины начали использовать тактику времен Второй Мировой

Предложенная стратегия ведения боевых действий американскими генералами стала провальной для украинской армии, поэтому командование ВСУ переходит к реализации на передовой тактики времен Второй Мировой. Об этом заявил полковник в отставке