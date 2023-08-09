Непризнание независимости Косово президентом Украины Владимиром Зеленским говорит о том, что это государство является дружественным для Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич – передаёт РИА “Новости”.

При этом сербский лидер подчеркнул, что Зеленский “намного мудрее” некоторых депутатов украинского парламента. Ранее двое из них – Александр Мережко (председатель комитета Рады по внешней политике) и Алексей Гончаренко – поставили свои подписи под письмом председателя палаты общин Великобритании, в котором содержался призыв к властям Евросоюза, Великобритании и США не принимать “белградоцентричную политику на Балканах” и поддержать независимость Косово.

В настоящее время Белград выступает за территориальную целостность Украины. Но при этом Сербия отказалась вводить экономические ограничения против Москвы.

Согласно Конституции Сербии, Косово входит в состав страны, как автономный край. Однако по факту территория не контролируется Белградом. Ситуация осложняется тем, что северная часть непризнанной республики населена преимущественно сербами – те не поддерживают косовскую власть, центром которой является город Приштина.