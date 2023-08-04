Бывший губернатор штата Нью-Джерси в США Крис Кристи, претендующий на президентское кресло от республиканской партии в предстоящих президентских выборах, осуществил визит на Украину. Об этом стало известно из местных средств массовой информации

Кристи является вторым республиканцем-кандидатом, претендующим на пост президента США, который совершил поездку на Украину. В июне в Киеве побывал экс-вице-президент Майк Пенс. Во время своего визита в Незалежну Кристи встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и посетил места бывших боевых действий в окрестностях украинской столицы.

Напомним, что ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который также будет баллотироваться в 2024 году на пост президента США, заявил, что, будучи президентом, смог бы урегулировать украинский конфликт в течение 24 часов. Поэтому в случае своего избрания Дональд Трамп обещает это сделать.