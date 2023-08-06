Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что журналисты издания The New York Times переврали его высказывания о выборах президента России в 2024 году. Они неверно интерпретировали слова Пескова.

Так, в опубликованном изданием интервью говорится, что Песков якобы прогнозировал переизбрание действующего главы государства на пост президента в 2024 году с вероятностью в 90 процентов.

Также Пескову приписали слова, что выборы в РФ – это не демократия, а «дорогостоящая бюрократия».

Сам Песков рассказал, что журналисты в ходе интервью действительно задавали ему вопрос о выборах 2024 года. Вот только ответ был совсем иным.