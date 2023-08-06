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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что журналисты издания The New York Times переврали его высказывания о выборах президента России в 2024 году. Они неверно интерпретировали слова Пескова.

Так, в опубликованном изданием интервью говорится, что Песков якобы прогнозировал переизбрание действующего главы государства на пост президента в 2024 году с вероятностью в 90 процентов.

Также Пескову приписали слова, что выборы в РФ – это не демократия, а «дорогостоящая бюрократия».

Сам Песков рассказал, что журналисты в ходе интервью действительно задавали ему вопрос о выборах 2024 года. Вот только ответ был совсем иным.

«Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то будет переизбран с огромным преимуществом», – цитирует Дмитрия Пескова издание «Коммерсантъ».

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