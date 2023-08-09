Киев готовил масштабную диверсию в Белгородской области. К границам региона в условиях строжайшей секретности перебрасывали крупные силы – личный состав, технику и боеприпасы. ВСУ тщательно соблюдали все правила маскировки, но все же были замечены российской разведкой.

Телеканал НТВ рассказал о готовящейся диверсии, а также о ее пресечении российскими ВС. После обнаружения переброски войск координаты противника были переданы минометным расчетам. По врагу открыли ураганный огонь.

В результате массированных обстрелов большая часть боевиков была уничтожена. Данное направление находится под контролем ВС РФ, поэтому Киев не сможет провести новую террористическую атаку.

ВСУ неоднократно пытались атаковать Белгородскую и другие приграничные области России, но все их попытки завершались провалами.