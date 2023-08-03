Как сообщает издание «Известия», новое правительство Финляндии, возглавляемое Петтери Орбо, не проработав в своем составе и месяца, попало в череду скандалов. Как выяснилось, ряд финских министров имеют профашистские взгляды. Министр экономики Вильгельм Юннила уже был вынужден уйти в отставку. Как выяснилось, Юннила вовсе не скрывал свое пристрастие к символике неонацистов. Он посещал мероприятия ультраправых радикалов и солгал о стартапах, якобы им созданных.

На место Юниллы пришел другой политик – Вилле Рюдман, у которого также возникли проблемы с репутацией. Как выяснилось, он был изгнан из Коалиционной партии в результате обнародовании информации о подозрении политика в педофилии.

Журналистам удалось выяснить, что Рюдман неоднократно обвинялся в домогательствах к несовершеннолетним. Также он тайно снимал на камеру свои любовные утехи с женщинами, а затем «хвалился» кадрами своим друзьям.

Стоит отметить, что и вокруг министра финансов Риики Пурры разгорелся скандал из-за ее расистских высказываний.