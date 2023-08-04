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Запад пытается убедить весь мир в том, что действия России провоцируют продовольственный кризис. Однако такие заявления не имеют под собой никаких оснований и являются лишь элементом развязанной против Москвы информационной войны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов – сообщают “Известия” со ссылкой на телеграм-канал посольства.

По словам российского дипломата, любому стороннему наблюдателю очевидно, что Москва вносит значительный вклад в международную продовольственную безопасность. Россия – надёжный поставщик сельхозпродукции для многих государств.

Коснулся Антонов и темы развития Африки. По словам посла России в США, Москва готова укреплять с государствами континента не только отношения, касающиеся поставок продовольствия, но и развивать отношения с сфере торговли, образования, энергетики и так далее. Усилия России при этом будут направлены на создание в Африке “самобытного и влиятельного центра мирового развития”.

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