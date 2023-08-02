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Очередную серию ударов по тыловым районам Украины ВС РФ нанесли в ночь на 2 августа. Портал «Военное обозрение» сообщил, что еще с вечера гремели взрывы в Херсоне, где украинские диверсанты пытаются идти в прорыв под Антоновским мостом, а также в Харькове.

Позже о взрывах начали писать в Сети жители Киева и Киевской области. Власти столичного региона подтвердили информацию и сообщили о «повреждениях в Соломенском районе». Все дроны-камикадзе «Герань», используемые в ходе атаки, якобы сбила ПВО.

Самый мощный удар пришелся по дунайскому порту и промышленной инфраструктуры Измаила в Одесской области. Несмотря на быстрое реагирование экстренных служб, а также на попытки погасить пожар на одном из пораженных объектов, в городе полностью выгорело нефтехранилище. Оно использовалось для нужд ВСУ.

Кроме того, известно об ударе по порту Рени на Дунае и ряду других объектов на территории Одесской области.

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