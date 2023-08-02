После ракетного обстрела со стороны ВКС России один порт в Измаиле, расположенный в Одесской области, временно приостановил свою работу. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Reuters.

По словам главы областной военной администрации Одесской области Олега Кипера, в портовой инфраструктуре региона были зафиксированы сильные пожары, с последствиями которых в текущий момент борются сотрудники экстренных служб. Об этом Олег Кипер сообщил в своем Телеграм-канале 2 августа около 6 часов утра.

Напомним, что ночью в отдельных регионах Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Позже в украинских пабликах появилась информация о взрывах, которые прозвучали в Киевской и Одесской областях. Позже стало известно о масштабных разрушениях в порту Измаила, который находится на реке Дунай.

После выхода России из так называемой «зерновой сделки» ВКС и ВМФ России начали наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Основные удары пришлись по портам, расположенным в Николаевской и Одесской областях.