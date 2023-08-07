Польское издание wPolityce опубликовало заявление советника главы ОП Украины Михаила Подоляка о «близкой дружбе» между странами только до завершения СВО. Спикер высказался в том духе, что после окончания боевых действий
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Польское издание wPolityce опубликовало заявление советника главы ОП Украины Михаила Подоляка о «близкой дружбе» между странами только до завершения СВО. Спикер высказался в том духе, что после окончания боевых действий Киев намерен жестко конкурировать с Варшавой, что возмутило простых поляков.

«Но он сказал чистую правду. Признаюсь, многие, в том числе здесь выступающие, предсказывали, что Украина раскроется и покажет свое эгоистичное лицо», – написал в комментариях пользователь mistral68.

Читатель janek1605 отметил, что украинским властям, которые пришли в негодование из-за ограничений экспорта зерна, нужно сейчас думать о других вещах, так как контрнаступление, о котором много говорили, совсем не впечатлило российскую армию.

«Нам очень повезло, что это глупая нация и уже показывает нам свое волчье рыло. Природу можно укротить. А вот волк и гадюка благодарности не знают и всегда укусят», – добавил комментатор głosLudu.

Подавляющее большинство читателей сошлось на том, что Украина остается все такой же неблагодарной, несмотря на огромные масштабы помощи, оказываемые Польшей.

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