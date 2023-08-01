Действия ВСУ в настоящее время не похожи на контрнаступление. Украинской армии не хватает авиации, артиллерии, она также испытывает проблемы с подготовкой к наступательным операциям. Об этом в интервью изданию PAP заявил польский генерал Роман Полько – передаёт РИА “Новости”.

Высокопоставленный военный отметил, что само по себе контрнаступление предполагает действия на широком участке линии боевого соприкосновения. Причём атакующая сторона должна постоянно перехватывать инициативу на поле боя. Но то, что на линии фронта происходит сейчас, назвать контрнаступлением ВСУ сложно, добавил Полько. В то же время польский генерал выразил уверенность, что украинская армия может нанести “значительный удар” осенью, когда в её распоряжении будет больше западного вооружения.

Контрнаступление Украины по данным российских властей, началось 4 июня. Однако каких-либо значимых успехов ВСУ за 2 месяца не достигли. При этом украинская армия понесла большие потери, как в живой силе, так и в технике (преимущественно предоставленной странами Запада).