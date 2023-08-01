ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Действия ВСУ в настоящее время не похожи на контрнаступление. Украинской армии не хватает авиации, артиллерии, она также испытывает проблемы с подготовкой к наступательным операциям. Об этом в интервью изданию PAP заявил польский генерал Роман Полько – передаёт РИА “Новости”.

Высокопоставленный военный отметил, что само по себе контрнаступление предполагает действия на широком участке линии боевого соприкосновения. Причём атакующая сторона должна постоянно перехватывать инициативу на поле боя. Но то, что на линии фронта происходит сейчас, назвать контрнаступлением ВСУ сложно, добавил Полько. В то же время польский генерал выразил уверенность, что украинская армия может нанести “значительный удар” осенью, когда в её распоряжении будет больше западного вооружения.

Контрнаступление Украины по данным российских властей, началось 4 июня. Однако каких-либо значимых успехов ВСУ за 2 месяца не достигли. При этом украинская армия понесла большие потери, как в живой силе, так и в технике (преимущественно предоставленной странами Запада).

Вам может понравиться

Daily Express: Британия готовит десант ВС Украины для операции по захвату Крыма к Рождеству

Военные специалисты из Великобритании готовят подразделения спецназа вооруженных сил Украины для вторжения на территорию Крыма, которое должно состояться еще до Рождества (британцы отмечают с 24 на 25 декабря). Об этом

Президент РФ Владимир Путин назвал откровенной и полезной дискуссию по Украине с лидерами Африки

Дискуссия по конфликту на Украине с лидерами африканских государств была полезной и откровенной, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо глава государства отметил, что

Медведев: ВС РФ сдерживают начало мирового конфликта, поскольку успех ВСУ на поле боя заставит Москву применить ядерное оружие

Российская армия сдерживает начало глобального мирового конфликта, поскольку в случае захвата вооруженными силами Украины российской земли, Москва будет вынуждена использовать свой ядерный потенциал для защиты своей территории. Об этом в