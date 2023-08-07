В Варшаве 15 августа будет проведен самый масштабный с 1989 года военный парад, который решили приурочить к годовщине «победы» Польши над Красной армией.

Сообщается, что вместе с военнослужащими польских ВС на мероприятии будут присутствовать бойцы из Хорватии, США, Великобритании и Румынии. Также в параде задействуют технику из Южной Кореи и США и отечественные разработки. Ожидается появление 92 боевых самолетов, 200 авто, танков и прочей бронетехники.

В 1920 году Красная армия изгнала с территории Украины польских захватчиков. Она пошла дальше, но была остановлена уже на подступах к Варшаве. Поляки считают это «победой» даже несмотря на то, что в итоге потеряли принадлежащие им тогда территории.