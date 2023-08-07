В Варшаве 15 августа будет проведен самый масштабный с 1989 года военный парад, который решили приурочить к годовщине «победы» Польши над Красной армией. Сообщается, что вместе с военнослужащими польских ВС
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Варшаве 15 августа будет проведен самый масштабный с 1989 года военный парад, который решили приурочить к годовщине «победы» Польши над Красной армией.

Сообщается, что вместе с военнослужащими польских ВС на мероприятии будут присутствовать бойцы из Хорватии, США, Великобритании и Румынии. Также в параде задействуют технику из Южной Кореи и США и отечественные разработки. Ожидается появление 92 боевых самолетов, 200 авто, танков и прочей бронетехники.

В 1920 году Красная армия изгнала с территории Украины польских захватчиков. Она пошла дальше, но была остановлена уже на подступах к Варшаве. Поляки считают это «победой» даже несмотря на то, что в итоге потеряли принадлежащие им тогда территории.

Вам может понравиться
Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что киевский режим отправляет «на убой» бронетанковые отряды ВСУ. Об этом он заявил в эфире своего Ютуб-канала Redacted. По словам экс-разведчика США, члены Североатлантического

Риттер заявил об отправке украинских бронетанковых отрядов на убой

Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что киевский режим отправляет «на убой» бронетанковые отряды ВСУ. Об этом он заявил в эфире своего Ютуб-канала Redacted. По словам экс-разведчика США, члены Североатлантического
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Исключение составляет только Одесская область. Портал «Военная хроника» сообщает о пуске ракет «Калибр» из акватории Черного моря. Мониторинговые ресурсы пока не в состоянии сообщить,

Военная хроника проинформировала о пуске ракет «Калибр» из Чёрного моря по объектам ВСУ

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Исключение составляет только Одесская область. Портал «Военная хроника» сообщает о пуске ракет «Калибр» из акватории Черного моря. Мониторинговые ресурсы пока не в состоянии сообщить,
Как сообщает News.ru, одной из «больных» тем в Европе является факт раздела территории Речи Посполитой в 18 веке. Последствия этих событий ощущались на протяжении двухсот лет, ведь это заложило основу

Как Россия, Австрия и Пруссия впервые поделили Речь Посполитую

Как сообщает News.ru, одной из «больных» тем в Европе является факт раздела территории Речи Посполитой в 18 веке. Последствия этих событий ощущались на протяжении двухсот лет, ведь это заложило основу