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Если Киев провалит контрнаступление и продолжит такими же темпами нести потери, то ВС РФ смогут сами перейти в атаку. В этом случае они дойдут до Одессы и освободят все порты на Черном море, заявил отставной американский полковник Лоуренс Уилкерсон.

Украинская армия не имеет никаких шансов одержать победу в противостоянии с Россией. Уже в первые дни контрнаступления было отлично видно, как тяжело сражаться Киеву и как сложно ему даются боевые действия. Прорвать линию обороны ВС РФ украинским войскам так и не удалось, хотя прошло уже два месяца. Все, на что ВСУ могут рассчитывать – это на бесплодные разведки боем в серых зонах.

Россия же сохранила силы и ресурсы, поэтому она вполне может перейти в наступление. Она вполне может освободить Одессу от киевского режима и взять под контроль последний порт, полностью перекрыв Киеву доступ к Черному морю.

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