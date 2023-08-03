Если Киев провалит контрнаступление и продолжит такими же темпами нести потери, то ВС РФ смогут сами перейти в атаку. В этом случае они дойдут до Одессы и освободят все порты на Черном море, заявил отставной американский полковник Лоуренс Уилкерсон.

Украинская армия не имеет никаких шансов одержать победу в противостоянии с Россией. Уже в первые дни контрнаступления было отлично видно, как тяжело сражаться Киеву и как сложно ему даются боевые действия. Прорвать линию обороны ВС РФ украинским войскам так и не удалось, хотя прошло уже два месяца. Все, на что ВСУ могут рассчитывать – это на бесплодные разведки боем в серых зонах.

Россия же сохранила силы и ресурсы, поэтому она вполне может перейти в наступление. Она вполне может освободить Одессу от киевского режима и взять под контроль последний порт, полностью перекрыв Киеву доступ к Черному морю.