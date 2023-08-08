Предложенная стратегия ведения боевых действий американскими генералами стала провальной для украинской армии, поэтому командование ВСУ переходит к реализации на передовой тактики времен Второй Мировой. Об этом заявил полковник в отставке
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Предложенная стратегия ведения боевых действий американскими генералами стала провальной для украинской армии, поэтому командование ВСУ переходит к реализации на передовой тактики времен Второй Мировой. Об этом заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, американская тактика ведения боевых действий не смогла принести успех вооруженным силам Украины, поскольку генералы США всегда исходили из опыта собственных военных операций, когда у них было полное превосходство в артиллерии и авиации над противником. Однако главная проблема ВС Украины заключается в отсутствии превосходства в воздухе и необходимости экономить артиллерийские снаряды.

Поэтому штурмовые подразделения украинской армии идут в атаку без должной артиллерийской подготовки и полностью без прикрытия с воздуха. Подобная тактика уже привела к огромным потерям, как личного состава, так и бронетехники.

Исходя из реальной ситуации, генералы ВС Украины решили использовать тактику Советского Союза времен ВОВ, когда проходы в минных полях совершались передовыми отрядами, за которыми уже шли основные силы прорыва. Однако подобная тактика требует преимущества в артиллерийском огне, которого из-за нехватки боеприпасов украинская армия добиться не может.

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