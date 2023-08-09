Германия, Соединенные Штаты и Украина намерены сбросить польское правительство. Об этом рассказал профессор университета в Лодзи Пшемыслав Журавский, передает РИА Новости. В мае между Украиной и Польшей, которые ранее были
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Германия, Соединенные Штаты и Украина намерены сбросить польское правительство. Об этом рассказал профессор университета в Лодзи Пшемыслав Журавский, передает РИА Новости.

В мае между Украиной и Польшей, которые ранее были готовы чуть ли не объединиться в одно государство, начались конфликты. В Варшаве эти дипломатические инциденты вызвали серьезное разочарование и расстроили местные власти. Журавский считает, что возникли они неспроста.

По его словам, правящая партия Польши «Право и Справедливость» не устраивает Соединенные Штаты, которые хотят наладить сотрудничество с Варшавой и Берлином. Германия же уверена, что действующее польское правительство намеревается вернуться к восстановлению отношений с Россией в ближайшем будущем. Это не устраивает и Киев.

Именно поэтому Украина по указке Запада провоцирует инциденты, которые возникают фактически на ровном месте.

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