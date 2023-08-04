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Захватить военно-морскую базу ВМФ РФ в Новороссийске Украина не в состоянии, поэтому утренняя атака не имела никакого смысла с военной точки зрения. Это не более чем желание попиариться, рассказал «Вечерней Москве» политолог Дмитрий Журавлев.

Киев не хочет терять финансирование США и НАТО, поэтому пытается показать своим кураторам хоть какие-то победы.

«Для этого им все равно что делать. Нашему подлецу все к лицу. Именно поэтому они сейчас атакуют эту базу», – пояснил эксперт.

Также он добавил, что захват военно-морской базы в Новороссийске – невыполнимая для Украины задача. Помимо безэкипажных катеров Киеву как минимум нужно иметь боевые корабли, которые обеспечивали бы поддержку с моря.

«Запад требует активных действий, потому что там скоро выборы и нужно как-то объяснять избирателям, куда ушли их деньги», – отметил Журавлев.

Напомним, оба надводных беспилотника, которые атаковали Новороссийск, уничтожены российскими ВС.

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