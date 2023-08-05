ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американист и политолог Грег Вайнер уверен, что после провала контрнаступления ВСУ США будут пытаться договориться с Россией. Он отметил, что никаких успехов Киева за два месяца на Западе не дождались и шансов на них у ВСУ нет.

Российская армия уже адаптировалась к современным условиям ведения боевых действий, стала более мобильной и эффективно. Также все разговоры о “заканчивающихся ракетах” оказались только пропагандой Киева. Ракет у России остается вполне достаточно, а также появляются новые боезаряды.

На саммите в Саудовской Аравии, где Украина будет встречаться с представителями западных стран, скорее всего планируется сформировать предложения для РФ.

“Учитывая, что у саудитов — довольно хорошие отношения с Москвой, я не думаю, что они собираются обострять и портить связи с нами на фоне Украины. Россия получит предложения, от которых тяжело будет отказаться. И по зерновой сделке будут учтены определенные требования России” – написал политолог.

Также Вайнер уверен, что главные предложения будут связаны с завершением боевых действий на Украине до конца этого года. Но РФ точно не станет отводить войска к границам 1991 года, на чем пытается настаивать Киев.

Вам может понравиться

«РВ»: российские дроны атакуют Киев, в окрестностях столицы Украины гремят взрывы

В окрестностях Киева в ночь на 3 августа снова гремели взрывы. Украинская столица атакована роем дронов-камикадзе, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты со ссылкой на мониторинговые ресурсы и местных жителей

Генерал Соколовский: польские пилоты без колебаний применят оружие на границе с Белоруссией

Польша перебросила на границу с Белоруссией свои вертолеты, пилоты которых «без колебаний применят вооружение» в случае опасности. Такое заявление сделал генерал Марек Соколовский в ходе совещания с министром обороны Мариушем

Владельцы iPhone 14 и 14 Pro возмущены быстрой потерей емкости аккумуляторов в своих смартфонах

Смартфоны iPhone 14 и 14 Pro представлены на рынке менее года, однако их пользователи уже выявили существенный недостаток в новых моделях. Владельцы телефонов от компании Apple жалуются, что аккумуляторы в