Американист и политолог Грег Вайнер уверен, что после провала контрнаступления ВСУ США будут пытаться договориться с Россией. Он отметил, что никаких успехов Киева за два месяца на Западе не дождались и шансов на них у ВСУ нет.

Российская армия уже адаптировалась к современным условиям ведения боевых действий, стала более мобильной и эффективно. Также все разговоры о “заканчивающихся ракетах” оказались только пропагандой Киева. Ракет у России остается вполне достаточно, а также появляются новые боезаряды.

На саммите в Саудовской Аравии, где Украина будет встречаться с представителями западных стран, скорее всего планируется сформировать предложения для РФ.

“Учитывая, что у саудитов — довольно хорошие отношения с Москвой, я не думаю, что они собираются обострять и портить связи с нами на фоне Украины. Россия получит предложения, от которых тяжело будет отказаться. И по зерновой сделке будут учтены определенные требования России” – написал политолог.

Также Вайнер уверен, что главные предложения будут связаны с завершением боевых действий на Украине до конца этого года. Но РФ точно не станет отводить войска к границам 1991 года, на чем пытается настаивать Киев.