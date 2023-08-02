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Скромные успехи украинской армии в ходе широкомасштабного контрнаступления на фоне интенсивной военной поддержки и больших финансовых затрат со стороны Запада вызывает много вопросов в руководстве США. Об этом в своем материале пишет издание Politico.

Автор статьи сообщает, что представитель Пентагона генерал ВС США Патрик Райдер уже направил киевскому режиму запрос с требованием отчитаться за провальное контрнаступление на Запорожском направлении.

Обозреватель издания отмечает, что в высшем политическом руководстве Вашингтона растет «разочарование» среди сторонников Украины из-за провального контрнаступления украинской армии.

При этом многие эксперты отмечают, что даже в случае успешного продвижения ВС Украины вглубь российской обороны существует большая вероятность для украинских подразделений попасть в ловушку. По сути передовые отряды украинской армии могут оказаться в «огневом мешке» и стать легкой добычей для российской артиллерии.

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