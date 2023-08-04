Заявление премьер-министра Польши в ответ на вызов польского посла в Киеве в МИД Украины стало для президента Владимира Зеленского настоящей пощечиной. Напомним, глава правительства назвал действия украинских властей недопустимыми и неприемлемыми.

Также он вызвал «на ковер» посла Украины в Варшаве. Это можно считать серьезным обострением в отношениях двух стран, пишет американское издание Politico.

Авторы публикации поясняют, что отношения между Киевом и Варшавой начали портиться задолго до инцидента с послом, заявившим, что Украина должна быть благодарной за помощь Западу. До этого польское правительство продлило запрет на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. В Варшаве отметили, что это позволит избежать любых рисков для местных фермеров, которые терпят убытки из-за дешевого зерна из соседнего государства.