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Заявление премьер-министра Польши в ответ на вызов польского посла в Киеве в МИД Украины стало для президента Владимира Зеленского настоящей пощечиной. Напомним, глава правительства назвал действия украинских властей недопустимыми и неприемлемыми.

Также он вызвал «на ковер» посла Украины в Варшаве. Это можно считать серьезным обострением в отношениях двух стран, пишет американское издание Politico.

Авторы публикации поясняют, что отношения между Киевом и Варшавой начали портиться задолго до инцидента с послом, заявившим, что Украина должна быть благодарной за помощь Западу. До этого польское правительство продлило запрет на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. В Варшаве отметили, что это позволит избежать любых рисков для местных фермеров, которые терпят убытки из-за дешевого зерна из соседнего государства.

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