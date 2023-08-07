Исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл подробности об ударах ВСУ по Геническому и Чонгарскому мостам. Он пояснил, что противник повредил сразу два сооружения через проливы Тонкий и Чонгар.
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Исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл подробности об ударах ВСУ по Геническому и Чонгарскому мостам. Он пояснил, что противник повредил сразу два сооружения через проливы Тонкий и Чонгар.

Первый мост соединяет Геническ и Арабатскую стрелку. В результате удара по нему ранения получил водитель легкового автомобиля, попавшего под атаку ВСУ. Сейчас сооружение уже восстановлено.

Второй мост соединяет Крым с Херсонской областью. На нем после удара ракетой Storm Shadow образовалось три пробоины, но несущие конструкции остались невредимыми. Движение пока перекрыто, автомобили едут в объезд через Каланчак и Чаплинку.

Из 12 британских ракет, выпущенных боевиками, 9 перехватила российская ПВО. Одна попала в сельскую школу под Геническом, а еще одна повредила газопровод, из-за чего 20 тысяч местных жителей остались без газа.

По словам Сальдо, такие удары являются местью мирному населению Крыма и Херсонской области. Никакого военного смысла в них нет, поэтому ВС РФ не должны прощать вражеские атаки.

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