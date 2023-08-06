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Польша в настоящий момент является «максимально близким» другом и партнером Украины, но такое положение продлиться только до окончания противостояния с Россией. После этого Киев будет жестко защищать собственные национальные интересы от Варшавы, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

«У нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее. И, конечно, мы будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко», – подчеркнул он.

В данный момент между Украиной и Польшей возникают некоторые противоречия, но это не более чем дискуссия, которая не приведет к разрыву двусторонних отношений. Напомним, что причиной этой самой дискуссии стало продление Варшавой запрета на поставки украинской сельскохозяйственной продукции. Польская сторона заявляет, что защищает собственные интересы, на Украине же называют это недружественным шагом.

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