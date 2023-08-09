Отдельный батальон спецназа ВСУ «Железные волки» замечен в районе Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке сообщил, что это карательное подразделение. Оно входит в 1-ю бригаду спецназа ВСУ и в основном выполняет «особые» боевые задачи. К ним относятся устрашение мирного населения, а также карательные акции в отношении гражданских и боевиков украинской армии, желающих сдаться в плен или покинуть позиции.

В ходе боевых действий батальон также исполняет функции заградительного отряда, написал Марочко в своем телеграм-канале.

Не исключено, что появление «Железных волков» связано со взятием российскими ВС нескольких опорных пунктов противника на Краснолиманском направлении.