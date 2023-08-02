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Группа ученых из Колорадского университета провела исследование, в результате которого смогла установить, что чрезмерное потребление фруктозы может стать причиной развития ожирения, диабета и жировой болезни печени. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Philosophical Transactions.

Фруктоза представляет собой натуральный сахар, который содержится во многих фруктах, овощах и меде. Обильное количество фруктозы содержится в финиках, инжире, грушах, черносливе, яблоках, спарже, грибах, красном перце, сахарной свекле и сахарном тростнике.

Исследователи отметили, что в ходе исследования ими было открыто также и новое свойство фруктозы, повышающее способности человека выживать. Фруктоза способна создавать в организме запас сахара на случай нехватки ресурсов.

Однако ученые также смогли установить, что фруктоза снижает активную энергию и повреждает митохондрии в отличие от других питательных веществ. Также чрезмерное употребление фруктозы стимулирует дополнительное потребление пищи и понижает энергетический обмен в состоянии покоя.

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