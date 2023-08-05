На трассе М2 «Крым» в Московской области столкнулись сразу три автомобиля. В одном из них находилась певица Лада Дэнс (Волкова), которую после аварии на «Скорой помощи» увепзли в больницу.

Около 18:20 водитель одного из автомобилей наехал на две другие машины. Они столкнулись до этого инцидента и просто стояли на обочине. В результате второго столкновения подряд 4 человека пострадали. Все они, в том числе и Лада Дэнс, были отправлены в больницу.

«Предварительно, певица в момент ДТП находилась в автомобиле такси. В результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму», – сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.