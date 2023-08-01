Россия может продолжить выполнение своих обязанностей в рамках зерновой сделки. Однако для этого нужно, чтобы в отношении России все условия были выполнены. Такую позицию Москвы по поводу соглашения о вывозе зерна с Украины обозначил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА “Новости”.

Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, готова ли Москва участвовать и дальше в зерновой сделке. Ранее в США заявляли, что у Белого дома есть информация, будто Россия готова вновь обсудить соглашения по экспорту зерна с Украины.

Зерновое соглашение было заключено в июле прошлого года. Оно предполагает создание гуманитарного коридора на Чёрном море, через который корабли могли бы вывозить с Украины сельхозпродукцию – её продажа является одним из основных источников дохода для страны. 18 июля 2023 года Россия приостановила своё участие в зерновой сделке. Президент Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполнялись – их изначально не хотели исполнять страны Запада.