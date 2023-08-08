Власти Соединенных Штатов Америки не получали от Нигера официального уведомления с требованием вывести военный контингент, поэтому вопрос о возвращении американских военных на родину из африканской страны рассматривается. Об этом во
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Власти Соединенных Штатов Америки не получали от Нигера официального уведомления с требованием вывести военный контингент, поэтому вопрос о возвращении американских военных на родину из африканской страны рассматривается. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, американская сторона «по-прежнему сосредоточена на дипломатическом решение» в Нигере. При этом Райдер подчеркнул, что власти США пока не получали никаких официальных запросов с требованием вывести своей военный контингент с территории Нигера от местного руководства. Поэтому военные силы США, представленные в африканской стране, и дальше будут сосредоточены на сотрудничестве с военнослужащими Нигера на их базах.

Отвечая на вопрос одного из журналистов об организации эвакуации 10 военнослужащих ВС США из Нигера представителями итальянской стороны, Райдер заявил, что «по незначительным медицинским показаниям» территорию Нигера действительно покинуло некоторое количество американских военнослужащих.

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