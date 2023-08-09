Исполнительная власть США не будет обращаться в Конгресс для выделения дополнительных средств в бюджете на военную помощь Украине. Свободные деньги сейчас имеются. Об этом заявила представить Пентагона Сабрина Сингх – сообщают “Известия”.

Чиновница рассказала, что оборонное ведомство США сейчас располагает 6 миллиардами долларов. На эту сумму, которая возникла из-за экономии (потратили меньше, чем выделялось), может быть закуплено новое вооружение. Однако Сингх не уточнила, планируют ли власти что-то ещё покупать для Украины и располагают ли деньгами сверх указанной суммы.

Вашингтон уже оказал Украине военной помощи на десятки миллиардов долларов с начала специальной военной операции России. Среди ближайших крупных поставок – партия танков Abrams. Более 30 боевых машин должны поступить в распоряжение ВСУ уже в начале осени.