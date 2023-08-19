Группа американских палеонтологов из национального парка и заповедника Денали обнаружила на Аляске место с множеством следов различных видов динозавров. Результаты открытия были опубликованы в научном журнале Historical Biology. Ученые решили
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Группа американских палеонтологов из национального парка и заповедника Денали обнаружила на Аляске место с множеством следов различных видов динозавров. Результаты открытия были опубликованы в научном журнале Historical Biology.

Ученые решили назвать обнаруженное место с многочисленными отпечатками лап динозавров «Колизеем». Примечательно, что следы динозавров были обнаружены на территории хорошо изученного заповедника Денали. Исследователи отмечают, что в одном месте сосредоточены следы различных видов динозавров.

Были обнаружены следы цератопсов, тероподов, орнитоподов, а также древних птиц большого и мелкого размеров. Ученые предполагают, что возраст отпечатков лап динозавров примерно соответствует 69,3 миллионам лет и относится к меловому периоду истории нашей планеты.

Следы динозавров были обнаружены на площади, сопоставимой по размерам примерно полутора полей для игры в футбол. При этом такое плотное сосредоточение отпечатков динозавров различных видов, застывших на миллионы лет в камне, в одном месте действительно поразило американских ученых.

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