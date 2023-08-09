Ушедшая из жизни певица Жанна Фриске с 1996 по 2003 год была участницей группы «Блестящие». Отец артистки, Владимир Фриске, поделился деталями о том, как она зарабатывала в этом музыкальном коллективе,
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ушедшая из жизни певица Жанна Фриске с 1996 по 2003 год была участницей группы «Блестящие». Отец артистки, Владимир Фриске, поделился деталями о том, как она зарабатывала в этом музыкальном коллективе, в своем недавнем интервью.

По словам отца певицы, продюсеры обратили внимание на его дочь на одной из дискотек. Сначала ей было предложено работать хореографом группы, а затем она получила предложение стать полноправным участником коллектива.

Владимир Фриске рассказал, что в начале карьеры Жанны ее заработок был невелик, однако, когда она поднялась в группе, ей увеличили гонорар. Это позволило ей приобрести автомобиль, квартиру, а также щедро одаривать родителей дорогими подарками. Отец также отметил, что он сейчас носит туфли, которые Жанна приобрела ему в Лос-Анджелесе.

Вам может понравиться
Глава «Украинского института будущего и советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что после завершения украинского конфликта нельзя открывать границы страны для мужчин, как минимум, на три года. В противном

Киевский Институт будущего: украинцы могут исчезнуть

Глава «Украинского института будущего и советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что после завершения украинского конфликта нельзя открывать границы страны для мужчин, как минимум, на три года. В противном
В Одинцовском районе Подмосковья сбит очередной беспилотник ВСУ. Видеозапись этого эпизода опубликовал тг-канал «Иди и смотри». На кадрах записи видна яркая вспышка, которая сопровождается звуком мощного взрыва. Сообщается, что это

Видео уничтожения дрона ВСУ в районе Минского шоссе под Москвой появилось в Сети

В Одинцовском районе Подмосковья сбит очередной беспилотник ВСУ. Видеозапись этого эпизода опубликовал тг-канал «Иди и смотри». На кадрах записи видна яркая вспышка, которая сопровождается звуком мощного взрыва. Сообщается, что это
Подвиг экипажа танка «Алеша», за который бойцы получили государственные награды, обескуражил и украинских военных. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер напомнил, что танкисты в условиях численного превосходства противника

Риттер: ВСУ обескуражены подвигом уничтоживших 8 боевых машин российских танкистов

Подвиг экипажа танка «Алеша», за который бойцы получили государственные награды, обескуражил и украинских военных. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер напомнил, что танкисты в условиях численного превосходства противника