Ушедшая из жизни певица Жанна Фриске с 1996 по 2003 год была участницей группы «Блестящие». Отец артистки, Владимир Фриске, поделился деталями о том, как она зарабатывала в этом музыкальном коллективе, в своем недавнем интервью.

По словам отца певицы, продюсеры обратили внимание на его дочь на одной из дискотек. Сначала ей было предложено работать хореографом группы, а затем она получила предложение стать полноправным участником коллектива.

Владимир Фриске рассказал, что в начале карьеры Жанны ее заработок был невелик, однако, когда она поднялась в группе, ей увеличили гонорар. Это позволило ей приобрести автомобиль, квартиру, а также щедро одаривать родителей дорогими подарками. Отец также отметил, что он сейчас носит туфли, которые Жанна приобрела ему в Лос-Анджелесе.